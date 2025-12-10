ノーベル賞の授賞式がいよいよ行われます。ノーベル生理学・医学賞坂口志文さん「忙しいままに過ごしていて、まだ実感がない。（当日は）晩さん会があり、実感できたら嬉しいと思っています」ノーベル化学賞北川進さん「ロイヤルの方々と食事を挟んで色々できるので、楽しみです」ノーベル賞の授賞式を前に、坂口志文さんと北川進さんは率直な思いを語りました。坂口さんと北川さんは、日本時間あす未明に行われる授賞式に臨み