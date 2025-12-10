前の話を読む。ミチオに子作りを迫られたサトコは拒否し、翌日会社ですべてをバラす。秘書課の社員はミチオの人間性を思い知る。サトコは佐野が本社に戻ったと知るも会うのを迷っていたが…。■予期せぬ再会■聞かないわけにはいかない「あのこと」■すれ違う想い■押し寄せる後悔…思いがけず、幼なじみの佐野と再会したサトコ。しかし佐野は以前と変わらず…髪を切ったサトコを褒めてくれます。そして佐野にとって触れずにはいら