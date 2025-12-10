北朝鮮による人権侵害問題に対する啓発週間が12月10日から始まりました。県警本部の庁舎に掲げられた懸垂幕。啓発週間は2006年に国が定め毎年、この時期に県内でも啓発活動が行われています。 県内では新潟市で拉致された横田めぐみさんをはじめ曽我ひとみさんの母・ミヨシさんがいまだ帰国を果たせていません。警察は拉致事件にかかわったとして容疑者10人を国際手配するなど捜査を続けています。 〈県警外事課早川健太郎