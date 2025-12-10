１０日前引けの日経平均株価は前営業日比２０６円８２銭安の５万０４４８円２８銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億５７９４万株、売買代金概算は２兆９０５６億円。値上がり銘柄数は１００７、対して値下がり銘柄数は５２１、変わらずは７８銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は売り買いが錯綜、日経平均は朝方に４００円を超える上昇で５万１０００円台に乗せる場面があったが、その後は先物主導で急速