けさ（10日）、岡山市南区植松で住宅一棟が全焼する火事がありました。けが人はいません。きょう午前8時15分ごろ岡山市南区植松の水畑敏男さんの住宅から「火が出ている」と、水畑さんの長女から消防に通報がありました。 【火災現場の画像①～④】「2階から火が出ている」と通報岡山市南区植松で民家を全焼する火事けが人はなし 消防車12台が駆けつけ、火は約3時間後に消し止められましたが鉄骨2階建ての住