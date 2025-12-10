１０日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は前日比変わらず。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えるなか、持ち高調整主体の展開となった。 前日のニューヨーク市場で、米長期金利は上昇（債券価格は低下）した。１０月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で求人件数が増加し、来年以降の利下げペースが緩やかなものとなるとの見方が広がり、債券売りを促した。日本時間９日夕方には英紙フ