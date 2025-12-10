次期駐日フランス大使のベアトリス・ル＝フラペール＝デュ＝エレン氏。数日前、来日した 14回を数える「KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭」の開催概要が、東京・広尾のフランス大使公邸で発表された。会期は2026年4月18日（土）～5月17日日の1カ月間だ。今年は8カ国から13組の写真家とアーティストが参加する。 昨年の来場者は前年比43.1％増の29万7658人。今年は30万人の大台を目指す。 次期駐日フラン