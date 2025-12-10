年末が近づき、冬本番の冷え込みと乾燥が厳しくなる季節がやってきました 。さらに忘年会などのイベントが続くこの時期は、年納めの繁忙期も重なって心も体もお疲れモードに……。毎年、この時期は肌のコンディションが崩れがちな私が出会ったのが「hitohada」のスキンケアシリーズでした。hitohadaは、“人の肌に寄り添う”をテーマとした天然成分由来のスキンケアブランド。ライン使いにもおすすめの化粧水・美容液・クリームの3