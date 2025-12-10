こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーの寺田紗恵です。気付けばもうすぐクリスマス。一年頑張って、疲れがピークになるこの時期……。クリスマスは楽しみだけど、レシピを考えたり買い出しに行ったり、当日は料理に後片付けに……と色々と大変なんですよね。そして今年のクリスマスは平日ど真ん中！今年こそはもう少し心にゆとりを持って過ごしたい。そんなクリスマスの準備迷子に朗報です！温めるだけで本格的なおうち