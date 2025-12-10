忘年会やクリスマスの予定など、楽しい予定が詰まっている12月がやって来ました。年末に向けて仕事も忙しくなる時期ですが、これを乗り越えたらお正月休みが待っている！と思うと頑張れますよね。ところでみなさん、貯金残高は大丈夫ですか？飲み代やプレゼント代、払えますか？？私は全然大丈夫じゃありません。本当にギリギリで困っています……。そんな私の頼みの綱は、ボーナス一択。1秒でも早く支給日が来て欲しいです