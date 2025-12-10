「BCNランキング」2025年11月24日〜30日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）3位ドライブレコーダーZDR065（コムテック）4位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR027（コムテック）6位Mio MiVueMP30 GPS（MiTAC Holdings）7位ド