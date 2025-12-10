アタランタは9日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節でチェルシーを2−1で破った。試合後、アタランタに所属するベルギー代表MFシャルル・デ・ケテラーレが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、喜びの声を届けた。アタランタはリーグフェーズ第1節で昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）に0−4と大敗を喫したものの、以降は3勝1分と無敗をキープ。今節は勝ち点「10」で並ぶチェルシーをホームに迎える