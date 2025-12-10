【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46・梅澤美波2nd写真集（2026年2月3日発売）のタイトルが『透明な覚悟』に決定。併せて、カバー4種（通常版、セブンネットショッピング限定版、楽天ブックス限定版、Sony Music Shop限定版）が公開された。 ■各種カバー＆コメント ◎通常版カバー（メイン写真） 旅の最終日、フィレンツェのミケランジェロ広場にて撮影。夕景に照らされ憂いを帯びた表情は、