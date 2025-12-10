【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが、12月10日にニューアルバム『Laugh』を配信リリース。これを記念して、同日17時30分からは、Spotify公式リスニングパーティーの実施も決定した。 ■『FNS歌謡祭』でアルバム収録曲「Actor」をTV初披露 本作は、前作アルバム『Sketch』リリースからの約3年ぶりのフルアルバム。アーティスト活動としても幅広く挑戦をしてきた彼女の軌跡