日経225先物は11時30分時点、前日比340円安の5万0510円（-0.66％）前後で推移。寄り付きは5万0890円とシカゴ日経平均先物清算値（5万0850円）を上回り、小幅ながら買い先行で始まった。ロング優勢のなかで現物の寄り付き直後には5万1120円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、買い一巡後は急速に軟化する形になり、終盤にかけて5万0330円まで売られた。 日経225先物はナイトセッションで5万1030円まで買われた流れも