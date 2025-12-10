10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比230円安の5万430円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万448.28円に対しては18.28円安。出来高は1万6841枚となっている。 TOPIX先物期近は3381.5ポイントと前日比4ポイント安、現物終値比0.48ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50430-23