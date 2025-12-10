メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアス投手が9日（日本時間10日）、ドジャースと3年契約に合意したと米複数メディアが報じた。『ニューヨーク・ポスト』のジョエル・シャーマン記者の第一報によると、契約は3年6600万ドル（約103億4000万円）になる見込みで、一部繰り延べも伴うという。来季3連覇を目指すドジャースにとっては、チームの課題を解決する最高の救援投手を獲得したこと