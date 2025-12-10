トビラシステムズ [東証Ｓ] が12月10日昼(12:00)に決算を発表。25年10月期の経常利益(非連結)は前の期比9.4％増の9億円に伸びたが、26年10月期は前期比12.2％減の7.9億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を20円→21.3円(前の期は20円)に増額し、今期は前期比1.3円減の20円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の経常利益は前年同期比11.7％減の1.4億円に減り、売上営業利益率は前