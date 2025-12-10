10日、公務員に冬のボーナスが支給されました。県の一般職員の平均支給額は86万915円で、去年より約4万円多くなっています。県によりますと、一般職員の冬のボーナスの平均支給額は、去年より3万9766円多い、86万915円でした。特別職を含む職員、2万7040人に支給された総額は、233億2464万円で去年より11億4166万円増えています。昨年度、県の人事委員会が職員のボーナスを引き上げるよう勧告したことを受け