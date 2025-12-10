17年前、愛知県豊田市で女子高校生が殺害された強盗殺人事件で、情報提供者への報奨金の期限が延長されました。 【写真を見る】｢君もいずれ逮捕される。今すぐ出頭しなさい｣ 17年前の女子高校生強盗殺人事件 下校途中に殺害されバッグ奪われる “報奨金”の期限 来年12月まで延長 愛知･豊田市 2008年5月豊田市生駒町で、当時高校1年生の清水愛美さんが下校途中に殺害されバッグを奪われました。この事件は、犯人逮捕につながる有