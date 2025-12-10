しまむら系列のシャンブルから、待望の「スヌーピー」デザインのハッピーバッグが登場！2025年12月17日(水)発売の「リュック+バッグ+ポーチ4点セット」(5500円)に加え、2026年新春初売りでは「スヌーピー3点セット」(3300円)と「巾着付き靴下6点セット」(1100円)も。オンライン販売は終了しているため、店頭での争奪戦必至だ。【画像】シャンブルのスヌーピーアイテムハッピーバッグを見る■12月17日発売！バッグ＆ポーチ4点セット