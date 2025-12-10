●視聴者を引きつけた沢尻エリカの演技 12月に入って秋ドラマが終盤に差し掛かる中、他作に先駆けて最終話が放送されたのが、『すべての恋が終わるとしても』(ABCテレビ・テレビ朝日系)。同作は序盤から高校時代に出会った男女の切ない恋が描かれていたが、中盤に主人公の大病が発覚してムードが一変。しかし、悩みながらも「恋の終わりをどう受け止め生きていくのか」を丁寧に描いたことで静かな感動を誘った。近年、同作のような