マンションリサーチは、「東京23区中古マンション価格推移と価格上昇率ランキング【2025年12月最新】」を公開した。「マンションナビ」のデータを用い、2016年11月〜2025年11月までの城東エリア(中央区・台東区・墨田区・江東区・葛飾区・江戸川区の6区)の中古マンション売買価格の推移と特徴を分析し、ランキング化した。東京都の平均売買価格推移城東エリアは、交通アクセスが良く、「購入しやすさ」「資産性」「生活利便性」を