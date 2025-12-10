独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは9日、「トランプ氏が政策転換、エヌビディアの高性能チップ対中輸出に青信号を出す」とする記事を掲載した。記事はまず、トランプ米大統領が8日、米エヌビディアが人工知能（AI）向け半導体「H200」を中国などの国の承認された顧客に輸出することを認め、25％の手数料を徴収すると明らかにしたことを紹介した。そして「この決定は米国の半導体政策における重大な転換を意味し、二極化した議論を