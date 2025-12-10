この記事をまとめると ■ネット型は中間コストを排し保険料が安く自身で補償を設計する必要がある ■代理店型は担当者の支援や長期契約など心理的安心と制度的利点をもつ ■事故対応は差が縮小し短期コストか長期リスク管理かの選択が重要となる 自動車保険の「構造」を理解する テレビCMを見ていると、毎日のように流れてくる自動車保険の広告。「ネット型なら保険料が安くなる」というフレーズは、もはやだれもが一度は耳にし