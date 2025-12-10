タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、カプセルトイフィギュア「SR+ 20世紀スタジオ エイリアン」を、2025年12月中旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。組み合わせれば劇中シーンをイメージして飾れるリアルな造形フィギュア「SR」シリーズのクオリティーをさらに追求したという「SR+」シリーズ3作目は、1979年公開の映画「エイリアン」の登場キャラクターを立体化した。「エイリアン」や主人公「