STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・宮岡大愛、山岸想、善如寺來、三浦慎ノ亮、川口拓馬、瀬川 嵐太が、10日発売の小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ 2025-2026年冬号』（新潮社）にそろって登場する。【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演レギュラーメンズモデルである6人は「おしゃれBOYSの冬コーデBOOK」と題した特集で、“この冬一番イケてるアウター”、“恋するニット”、“カッコつける冬こもの”をそれぞれがク