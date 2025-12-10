スシローでは、12月10日より大人気音楽ゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」との初コラボが開催中です。初音ミクをはじめとした登場キャラクターの描き下ろしデザインのグッズがもらえる様々なメニューが登場したということで、都内で行われた試食会で全ラインアップをチェックしてきました。12月10日より実施中の「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボ『プロジェクトセカイ