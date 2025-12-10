5日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズが、「サイン入りXmas限定フォト」を発売することをクラブ公式サイトで発表した。 この限定フォトは試合では見られない、選手たちのキュートな姿を特別に撮り下ろしたものとなっており、12月25日（木）23:59までの期間限定での販売となっている。 なお、商品の閲覧や購入は専用のURLから行うことができ、すでに購入