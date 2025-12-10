連日、クマによる被害のニュースが続いています。九州にはクマは生息していないとされていますが、もし熊本にクマが現れたら、大ニュースになること間違いありません。映像は昭和57年（1982年）12月、本当に「クマが現れた」という情報が寄せられた際のものです。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】矢部町のクマ騒動【昭和57年・1982年】～RKKニュースミュージアム～