総合格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の第１８回大会に向けたオーディションの模様が７日、朝倉のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで配信された。来年３月の名古屋でのＢＤ１９で戦線から離れていた“アウトローのカリスマ”瓜田純士がリング復帰。関東最大級ギャング「ＫＧＢ」の元最高幹部で、かつての兄貴分だった内藤裕と対戦することが決まった