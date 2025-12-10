10日未明、大分県国東市で住宅1棟が全焼する火事がありました。住んでいた男性は気づいて逃げ出し、けが人はいませんでした。 【写真を見る】「家、風呂場が燃えていた」住人から通報住宅1棟が全焼する火事大分・国東市 10日午前3時半ごろ、国東市国東町成仏で「家が燃えている、風呂場が燃えていた」とこの家に住む60代の男性から119番通報がありました。 消防車6台が出動し、火はおよそ5時間後の午前9時前に消し止められ