新人王に選ばれたロッテの西川史礁外野手（２２）が１０日、千葉市内で契約交渉し、今季年俸１６００万円から２６００万円増の４２００万円で更改した。（金額は推定）「１年間頑張ってくれたと言われて。来シーズンももっと成長した姿でチームに貢献したいと思います」と話した。今季を「今年は新人王という素晴らしいタイトルをとることができましたけどまだまだ満足できる数字じゃないので来シーズンは全試合出場というの