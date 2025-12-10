スタジオジブリ楽曲のトリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』の全収録曲と曲順が発表された。2026年2月25日にリリースされる同作は、音楽プロデューサー・武部聡志のプロデュースによるもので、世代やジャンルを超えた豪華アーティストが集結。ジブリの名作を彩ってきた楽曲を新たなアレンジと歌声で紡ぎ直す、全14曲が収録される。【画像】ファン垂涎…！『ジブリをうたう その2』特典のアクリルスタンドオープニング