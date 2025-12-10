将棋の佐藤天彦九段（37）と糸谷哲郎八段（37）が12月10日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第84期順位戦A級6回戦の対局を行っている。【映像】佐藤九段VS糸谷八段 対局開始時の表情藤井聡太名人（竜王、王位、棋聖、棋王、王将、23）への挑戦者を争う順位戦A級は後半戦へ突入。5回戦終了時点では、前期の名人挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が無敗の5連勝で単独首位をキープしている。佐藤九段は1勝4敗、糸谷八段は2位グループ