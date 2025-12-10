米宇宙企業スペースXのロゴ＝2022年12月（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は9日、実業家イーロン・マスク氏が率いる米宇宙企業スペースXが2026年半ばから後半にかけて新規株式公開（IPO）を検討していると報じた。上場時の調達額は300億ドル（約4兆7千億円）を超え、史上最大規模となる可能性があるという。ブルームバーグによると、衛星通信サービス「スターリンク」事業の成長などを背景に上場準