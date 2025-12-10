17年前、愛知県豊田市で女子高校生が殺害された未解決事件で、有力な情報提供者に支払われる特別報奨金の期間が1年間延長されました。2008年5月、豊田市生駒町で当時高校1年生だった清水愛美さん(当時15)が殺害されバッグを奪われた強盗殺人事件は、現在も未解決です。名鉄豊田市駅などでは10日朝、警察官が今も見つかっていない清水さんが持っていたものと同じジャージの写真を載せたチラシ入りのティッシュを配り、