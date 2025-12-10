日本将棋連盟は10日、福間香奈女流六冠の記者会見を受けたコメントをホームページで公表し「不安を抱かせおわび申し上げる」とした。出産に伴う規定は改定案を調整中で、当事者の意思に沿う仕組みを検討しているとした。