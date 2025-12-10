『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（公開中）が、公開31日間で観客動員数124万人、興行収入18.5億円を突破した。また、5日より公開された北米での週末興行収入ランキングで4位にランクインし、日本国内の興収と合わせて、全世界興収57億円を突破した。（※1米ドル＝140円で換算）【写真】表情が物語る…伏黒恵と対峙する虎杖悠仁『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、