師走に入り、今年も残すところ１か月を切りました。読売株価指数（読売３３３）の一端を担う者としては、来年の干支（えと）にまつわる相場格言が気になる季節です。調べてみると、午年の２０２６年は「午（うま）尻下がり」。ずばり、株価は下がりやすい年だといいます。本当なのでしょうか。ＳＯＭＰＯグループのシンクタンク「ＳＯＭＰＯインスティチュート・プラス」の上級研究員・小池理人氏によれば、１９４９年以降の日