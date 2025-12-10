10日、記者会見するオーストラリアのアルバニージー首相＝シドニー（共同）【シドニー共同】オーストラリアのアルバニージー首相は10日、同国でこの日から施行された16歳未満の交流サイト（SNS）利用を禁止する法律を巡り「この改革によって子どもの暮らしが変わる」と述べ、意義を改めて強調した。国家レベルでの禁止は世界初。欧州やアジアの複数の国が注目しており、規制の動きは「世界に波及する」と自信を見せた。シドニ