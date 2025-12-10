第一三共ヘルスケアは、皮膚保護薬「プロペト ピュアベールa」と人気アニメ・漫画「クレヨンしんちゃん」のコラボレーション第3弾として、主人公しんのすけの両親「ひろし」と「みさえ」の“子どものころの思い出”をテーマにした描きおろしビジュアルを公開した。臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADKプロペト ピュアベールa「プロペト ピュアベールa」は赤ちゃんから大人まで、顔・手・身体など全身に使える皮膚保護薬。