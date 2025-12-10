ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第4話が、10日に配信される。『スキャンダルイブ』場面カット○奏(川口春奈)が涙を見せるシーンも第3話では、大手芸能事務所と週刊誌の“癒着”や、芸能界に蔓延る圧力の実態が描かれ、KODAMAプロダクション所属の大物俳優・麻生秀人(鈴木一真)に関する“性加害疑惑”の浮上という衝撃の展開で、物語の前章は幕を閉じた。新章の開幕となる第4話では、その疑惑