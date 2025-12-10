◆ タイトルホルダーが続々と代表入りサンディエゴ・パドレスのマニー・マチャド内野手（33）とフェルナンド・タティスJr.外野手（26）、シンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手（23）が2026年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にドミニカ共和国代表として参戦する見込みであると現地時間9日、MLB公式サイトが伝えた。マチャドは2012年のMLBデビュー以来、通算369本塁打・1144打点をマーク。