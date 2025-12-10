俳優の三田村邦彦が１０日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。日本の税金の種類の多さに驚きの声をあげた。現在、税に対する国民の注目が集まっているが、三田村は財務省のホームページの「税の種類に関する資料」を引用。ＨＰによれば税金は大きく分けて国税と地方税の２種類。さらに所得課税、資産課税、消費課税の３つに分かれ、その中に所得税、住民税などが記されている。中には一般的には聞いたことがないような税がある。三