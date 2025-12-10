柏が百年構想リーグで着用するユニフォームをお披露目柏レイソルは12月7日、2月からスタートする明治安田J1百年構想リーグに向けて新ユニフォームデザインを発表した。SNSでは「2ndが人気出そう」「縦線は珍しい」など注目を集めている。半年間着用される新ユニフォームのコンセプトは「伝統と調和」。ヨネックス製の1stユニフォームは黄色がベースカラーとなり、中央には3本の黒色ラインが際立つデザインに。2ndユニフォーム