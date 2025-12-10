＆TEAM（C）YX LABELS 日本発のグローバルグループ&TEAMが、12月9日に開催された『第67回日本レコード大賞表彰式』に出席。12月30日に放送されるTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』に生出演することも決定した。表彰式ではリーダーのEJが盾を受け取り、スピーチでは&TEAMのサブリーダーFUMAが、「まずはこのような栄誉ある賞をいただくことができ本当に光栄です。関係者の皆様、そしていつも応援して