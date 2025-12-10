「マンダリン オリエンタル 瀬戸内ー高松」の建設現場をパトロールする池田知事10日 年末年始の労災事故を減らそうと、池田豊人知事らが10日、高松市で建設中のホテルをパトロールしました。 香川県の池田豊人知事や香川労働局の友住弘一郎局長らが「マンダリン オリエンタル瀬戸内ー高松」の建設現場を訪れました。労働災害防止策を確認し、年末年始に向けて意識を高めるのが目的です。