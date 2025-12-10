福岡市博多区の櫛田神社では、正月の縁起物の準備が大詰めを迎えています。 神職や巫女たち7人が新春の縁起物の準備に追われています。10日は、絵馬にひもを通したり、来年の干支「うま」の飾りを破魔矢に取り付ける作業が行われていました。■巫女「すがすがしい一年を迎えてもらって、幸せな1年間を過ごしてもらえればと思って奉製しています。」 櫛田神社の縁起物の授与は、23日から来年1月いっぱい行われるということで