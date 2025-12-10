12日(金)から冬型の気圧配置が強まり、真冬並みの寒気が流れ込むでしょう。日本海側は広く雪で、北海道から北陸は大雪や吹雪に警戒が必要です。太平洋側も厳しい寒さとなるでしょう。13日(土)は東京都心で最高気温が8℃と今季一番の寒さとなりそうです。14日(日)は発達する低気圧の影響で、全国的に雨や雪、風が強まり、荒れた天気となるでしょう。12日(金)から真冬並みの寒気が南下ドカ雪や吹雪に警戒11日(木)は低気圧や前線が